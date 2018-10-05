Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Бейлаганского района Вагифа Идрис оглу Абдуллаева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Бейлаганского района Вагифа Идрис оглу Абдуллаева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/10/05 15:40
Раздел: Азербайджан, Важно
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