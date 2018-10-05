Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Бейлаганского района Вагифа Идрис оглу Абдуллаева.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az