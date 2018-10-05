Посольство Азербайджана в Москве проведет консультации с МИД России с целью пресечь визит российских женщин в оккупированный Нагорный Карабах в рамках инициативы «Женщины ради мира», предложений супругой премьер-министра Армении.

«Как женщина и мать, я лично могу понять выдвижение супругой премьер-министра Армении Анной Акопян, исходя из гуманитарных принципов, инициативы «Женщины ради мира». Главная цель этой инициативы якобы состоит в предотвращении смерти молодых солдат, невинных людей», — отмечается в комментариях врио главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

По ее мнению, в этом случае необходимо основательно подойти к данной проблеме и ответить на вопрос: «Что делают солдаты Армении на территории Азербайджана?». «А.Акопян неверно выбрала цели для своей гуманитарной миссии, ибо для предотвращения смерти молодых людей она, в первую очередь, должна начать с общественности Армении: призвать Армению прекратить оккупацию земель Азербайджана, а армянских женщин и матерей – воздержаться от направления их детей на оккупированные территории Азербайджана», — цитирует ее «Интерфакс Азербайджан».

Л.Абдуллаева считает, что очевидно, что эта инициатива в ее нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, «рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении».

«Однако, следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» нацелены подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана. Это не согласуется с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служит урегулированию конфликта и не соответствует духу состоявшегося в Душанбе разговора между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», — добавила Л.Абдуллаева.

Minval.az