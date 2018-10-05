В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий задержан мужчина, который обманывал людей в соцсетях и затем грабил их, сообщили Report в МВД.

Так, обратившаяся в «Центр звонков — 102» МВД жительница Баку сообщила, что 26 августа некто по имени Надир обманул ее и забрал золотые изделия на сумму 20 000 манатов.

В связи с информацией, сотрудниками 16-го отделения Наримановского районного управления полиции незамедлительно были приняты соответствующие меры.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 180 (Грабеж) УК АР.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении грабежа, представлявшийся Надиром житель города Хырдалан Ариф Байрамов.

Следствием также раскрыто 4 аналогичных преступления А.Байрамова.

Полиция не исключает участия А.Байрамова в других преступлениях. Если есть пострадавшие от его действий они могут обратиться в «Центр звонков — 102» или Наримановское районное управление полиции.

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