Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,55 или 0,63% и составила $87,51.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $0,55 или 0,63% и составила $87,51.
Дата: 2018/10/05 10:02
Раздел: Азербайджан, Экономика
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