В Баку прошел матч 2-го тура группы E Лиги Европы по футболу между «Карабахом» и английским «Арсеналом».
Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.
В Баку прошел матч 2-го тура группы E Лиги Европы по футболу между «Карабахом» и английским «Арсеналом».
Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.
Дата: 2018/10/04 22:58
Раздел: Азербайджан, Спорт
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Присутствовала и Лейла Алиева (Фото)
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