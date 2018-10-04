Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту кровельных покрытий многоквартирных зданий в городах и районах Азербайджанской Республики.

Cогласно распоряжению, в целью ремонта кровельных покрытий 436 многоквартирных зданий в 27 городах и районах Азербайджана из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 (расходы на реформы) указа президента Азербайджанской Республики «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год» от 25 декабря 2017 года номер 1756, в соответствии с приложенным к настоящему распоряжению списку исполнительным властям городов и районов выделено 21194760 манатов.

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