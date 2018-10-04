МИД исключил гражданина ОАЭ Ибрагима Ахмеда Мохаммеда Абдаллу из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана.

«И.Абдалла обратился в МИД с просьбой, исключить его имя из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что И.Абдалла в своем письме отметил, что посетил Нагорный Карабах в 2017 году и не был проинформирован о том, к каким последствиям может привести эта поездка.

«Он подчеркнул, что его визит никоим образом не является неуважением к Азербайджану и азербайджанскому народу. И.Абдалла указал, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно-признанных границ, а также законы страны, и приносит извинения перед правительством и народом Азербайджана»,- говорится в сообщении.

И.Абдалла, по сообщению МИД, также подчеркнул, что его визит не служит поощрению созданного Арменией незаконного режима на территориях Азербайджана.

Minval.az