Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил об обеспокоенности наблюдающимся в последние месяцы резким ростом цены на нефть и тем, что он вызван политическими факторами и спекулянтами.

«Нас сегодня пугает та ситуация, которая складывается при таком резком росте цены на нефть. Нас пугает то, что политические факторы достаточно сильно влияют на цену нефти. На рынке присутствует большое количество спекулянтов», — сказал Алекперов, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели (цитата по РИА Новости).

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