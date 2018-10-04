Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является ключевым участником на грузинском рынке природного газа, и это большая ответственность.

Как сообщает Report, об этом заявила советник грузинского представительства SOCAR Мариам Валишвили на политических переговорах высокого уровня по газовому рынку Грузии, проведенных при организации Европейского энергетического общества в Тбилиси.

Она сказала, что сотрудничество между SOCAR и правительством Грузии установлено несколько лет назад: «SOCAR и впредь продолжит длительное сотрудничество с Грузией».

Коснувшись реформ на газовом рынке Грузии, Валишвили отметила, что SOCAR не намерен отказываться от рынка природного газа Грузии: «Мы способны применять все новые правила на газовом рынке. SOCAR готов к конкуренции».

Minval.az