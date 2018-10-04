Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Новый устав опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с новым уставом единственным органом управления палатой является правление (ранее органами управления MBNP являлись Совет директоров и правление).

Правление палаты будет состоять из пяти человек, которые назначаются со стороны президента страны: председателя, двух заместителей председателя и двух членов (в настоящее время из 9 человек). При этом согласно новому уставу снимаются все ограничения на срок действия полномочий членов правления палаты (в настоящее время члены правления назначаются на 5 лет).

В связи с упразднением Совета директоров в новом уставе существенно расширены полномочия правления MBNP.

Уставный капитал MBNP согласно новому уставу сохранен на уровне 5 млн манатов.

Minval.az