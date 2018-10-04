Уголовное дело по статьям 179.4 «Присвоение или растрата с нанесением крупного ущерба» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» Уголовного кодекса АР возбуждено в отношении бывшего гендиректора ПО «Бакылифтремонт» Гудрата Шукюрова,.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело возбуждено Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

В настоящее время органы прокуратуры проводят соответствующие проверки деятельности объединения.

Г.Шукюров был уволен на основании представления генпрокурора Закира Гаралова.

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