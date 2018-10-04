5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, сильный северо-западный ветер, в отдельных местах возможны переменные осадки, грозы. Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 5 октября до полудня 6 октября ожидается сильный северо-западный ветер, в некоторых местах кратковременные дожди.

Ожидается аномальная температура. Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется 18-20, днем 16-18 градусов тепла, вечером — 14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана в течение дня местами будут грозы, временами ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, вечером в высокогорьях есть вероятность снега.

Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 11-15 градусов тепла.

Minval.az