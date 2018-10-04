В поселке Говлар Товузского района произошло ужасающее происшествие.

Согласно информации Trend, на некоего Эльбруса Алекберова (1981) года рождения вылили бензин и подожгли. Э.Алекберов получил тяжелые ожоги и был госпитализирован в Центральную больницу Товузского района и сейчас его состояние расценивается как тяжелое.

По факту в полиции Товузского района началось расследование, которое устаночило, что Эльбруса Алекберова поджег шурин — Вугар Алекберов. Причиной стала вспышка сильной обиды за сестру. Полицейские выяснили, что 4 октября около 01:00 В.Алекберов пришел домой к Э.Алекберову и застал его с любовницей. После чего В.Алекберов вылил на Э.Алекберова принесенный с собой бензин и поджег.

Соседи отвезли неверного мужа в больницу.

Ведутся розыскные мероприятия для задержания В.Алекберова.

Minval.az