В редакцию «Минвала» обратились сотрудники (в том числе и бывшие) Института Зоологии Национальной академии наук Азербайджана, которые рассказали о беспределе, начавшемся в их вотчине с момента прихода на место директора человека, не имеющего абсолютно никакого отношения к зоологии.

В принципе, не ново для Азербайджана, потому что можно привести массу примеров, когда многие директора или госчиновники сидят на руководящем месте, не имея соответствующего образования. Но случай с новоиспеченным директором Института Зоологии настолько вопиющий, что следует разобраться в жалобе основательно.

— В 2016-м году с появлением в стенах нашего института кандидата физико-математических наук, доктора философии Эльмана Юсифова, вся наша научная деятельность постепенно сошла на «нет». Сил больше никаких не осталось, этот человек настолько уже обнаглел, что всякий раз хочется попросить у него справку о психической вменяемости. Этот человек ввел такие «драконовы Законы» в институте, что от нашей престижной и уважаемой ранее вотчины даже следа скоро не останется. До момента назначения Э. Юсифов работал в нашем институте заведующим отдела информатики и патента. При этом, он выполнял в основном, функцию фотографа. И на ученых советах он присутствовал только как фотограф, и не более.

В 2016 году его вдруг неожиданно назначают директором. Думаем, что не стоит и говорить, какой откровенный шок мы испытали, когда узнали о назначении этого человека на должность директора. Для всех нас это назначение было откровенным шоком. И потом, с ним никто не ладил, он был склочным, конфликтным и вздорным человеком всегда, неадекватно себя вел, хамил при разговоре, словно его никогда не учили элементарным азам поведения в коллективе. Его уровень эмоциональной агрессии буквально зашкаливал. И вот такого человека вдруг неожиданно сажают в директорское кресло. И он сходы обещает нам перемены, которые начались с того, что из 14 научных лабораторий осталось всего лишь 6. Первое его собрание также вряд ли забудут до конца жизни присутствовавшие сотрудники. Вот его слова: «Я не математик, я биофизик (что на самом деле является откровенной ложью»). Затем Э. Юсифов перешел в откровенную атаку и начал стращать тем, что на должность директора его посадили «оооочень высокие люди», и «что бы вы ни делали, я с этого места не сойду. Знайте об этом».

Таким было первое собрание, которое также было обильно сопровождено оскорблениями в адрес ученых людей, рассказали сотрудники института. За первым собранием последовало и второе, на котором новый директор института в открытой форме оскорблял людей фразами типа «дебилы, дегенераты и маргиналы». Стоит отметить, что среди сотрудников института есть немало пожилых людей, которые как минимум лет на 10 старше Э. Юсифова. Но для них новый директор подготовил особую язвительную ругань: «из вас уже нафталин сыплется, от вас плесенью воняет, вы занимаете места, на которых должны сидеть молодые сотрудники».

Следующими «реформами» нового директора стало желание окружить себя земляками (сам он родом из Губатлы). Он выбирает председателя профсоюза – Нариманову Вусалю (которая позже послужила хорошим орудием расправы с сотрудниками института). Людей начали просто снимать с должности по протоколу профсоюза – парадокс, которого не знала история. За раз он снял с должностей сразу двух докторов наук. Вы представляете, какие затраты несет государство, прежде чем выпестует одного доктора наук? Это поездки, экспедиции, это публикации научных трудов…. Институт превратился в следственный комитет после того, как на Э. Юсифова стали поступать жалобы, обоснованные на фактах. Вместо того, чтобы учесть свои ошибки и промахи, пересмотреть свое отношение к сотрудникам, Э. Юсифов возомнил себя следователем и вызывал каждого сотрудника, посмевшего написать жалобу. Вполне понятно, что на этих людей оказывалось сильнейшее моральное давление. Дальше – больше: на следственных «экспериментах» Э. Юсифов не успокоился. Он создал комиссию из 11-ти человек, объявил себя председателем этой комиссии (а в документах председателем записал своего заместителя, чтобы его имя нигде не фигурировало официально). 11 докторов наук и 29 кандидатов – все эти люди действительно жаловались в различные инстанции на хама-директора. Но жаловались, имея на то все основания: во-первых, этот человек, сидящий на должности директора Института Зоологии, уничтожил массу экземпляров в музее, уничтожил целую библиотеку, с которой работали ученые. По своему усмотрению Э. Юсифов распоряжается и финансовыми средствами научного учреждения. Как утверждают сотрудники, Юсифов присваивает их премии, выдавая эти поощрения от государства лишь приближенным к себе людям. Кроме того, Э. Юсифов распродал очень много предметов, являющихся собственностью заведения – алюминиевые перегородки, токарные и слесарные станки – на ценные металлы. Кроме того, согласно уверениям сотрудников, сын Э. Юсифова открыл на территории института мойку для машин, и в здании заработала столовая, которая не числится на балансе. Еще одно «новшество» директора – выращивание кур и продажа их в окрестные рестораны (подтверждением данной информации «Минвал» пока не располагает).

Лже-Дуримар

Но торговля – торговлей, а надо же еще и наукой «заниматься», если уж ты – руководящее лицо в институте. Не придумав ничего лучше, по словам жалобщиков, новый директор стал всюду пропагандировать тот факт, что он вплотную занимается размножением пиявок. Но на самом деле, по их словам, он этим вопросом (так же, как и вопросом змеиного яда) вообще не занимается, обманывая и государство, и Академию наук. Но тем не менее Юсифов масштабно пропагандирует свою «деятельность» на одном из местных сайтов, сотрудники которого приходят к нам в Институт и постоянно снимают его и его окружение, которое даже не является докторантами, не является специалистами. Если же кто-то из сотрудников пишет научную работу, директор говорит, что она будет опубликована только после того, как в числе соавторов появится и его фамилия, рассказали наши собеседники. И добавили: сотрудники института вынуждены публиковаться в обход Азербайджана – в других странах, потому что никому не хочется иметь в «соавторах» человека, ни дня не проработавшего в науке.

Кроме того, Э. Юсифов устроил настоящую слежку за страничками сотрудников в социальной сети Фейсбук и постоянно посылает распечатки постов в суд, требуя «привлечь за оскорбления». Тем не менее, на ученом совете он обращается к людям в такой оскорбительной форме, что неудобно повторять (сотрудники Института передали редакции голосовые файлы, сделанные на одном из таких собраний).

Интересен также и тот факт, что все жалобы, направленные сотрудниками в Прокуратуру, в Академию Наук и в прочие инстанции снова возвращаются в Институт и ложатся прямиком на стол директора. Один раз только — после невероятных усилий коллектива, президент Академии Наук все же пришел в Институт, провел совместное собрание, после которого заявил, что директор не будет никого больше оскорблять. Но радость сотрудников Института была недолгой: буквально через пару дней все началось сначала.

Я — альфа-самец

Эта крылатая фраза директора облетела весь институт. И как любой альфа-самец, директор Института Зоологии не собирается терпеть никакой конкуренции, о чем неоднократно заявлял на собраниях научного коллектива.

Манафов Асиф, доктор наук, паразитолог:

– До прихода нового директора был заведующим отделом и управлял лабораторией. Мне стало известно, что Э. Юсифов до прихода в институт имел отношение к органам госбезопасности, где работал конфликтологом. И знаете, конфликты – это на самом деле то, что у нового директора получается просто блестяще! За 2 года своей деятельности он умудрился перессорить всех, кто работает в нашем коллективе. С этой задачей он справился.

Наша лаборатория имеет хорошую школу, она известна на международном уровне, мы подготовили больше чем 40 кандидатов, 6 докторов наук. Новый директор после своего назначения стал, прежде всего, разведывать – в каких лабораториях института сохраняются еще старые школы, команды, живущие с понятием взаимоуважения. А значит, надо непременно их разбомбить, разогнать, рассорить. Этот человек приходит на работу в 9 часов и уже в 9.10 начинает вызывать к себе в кабинет и находить любой повод для того, чтобы найти почву для конфликта. Сначала я все принимал близко к сердцу, в Э. Юсифов получал удовольствие от моей реакции на его слова. За все время моей работы в институте я успел зарекомендовать себя как абсолютно неконфликтный человек, я жил исключительно своей работой. Вместо того, чтобы поощрять работу лучшей лаборатории, Э. Юсифов начал травлю на меня, вызывал отдельных сотрудников, подначивал их (словно из хороших побуждений). Жертвой его интриг стали многие, и уже через несколько месяцев такой плодотворной «работы» в институте все уже косо друг на друга смотрели.

Среди жалобщиков, обратившихся в редакцию, также присутствовал и доктор биологических наук, ихтиолог Мустафаев Намик, который к тому же еще является и ветераном Карабахской войны. Он утверждает, что его Э. Юсифов уволил за «страшное преступление»: неподчинение самодурному режиму, царящему в институте с момента прихода нового директора.

Сотрудник «Минвала» в течение дня несколько раз пытался связаться с Э. Юсифовым, но всякий раз получал ответ в секретариате, что его нет на месте. И только к концу рабочего дня Э. Юсифов связался с нашим журналистом, но его реакция была агрессивной: Э. Юсифов потребовал назвать фамилии жалобщиков. Сотрудник издания, в свою очередь, отказался, ссылаясь на закон о соблюдении анонимности имен тех, кто отказывается их называть, обращаясь с жалобами на то или иное лицо – из-за опасений мести. Э.Юсифов поставил сотруднику нашего издания непременное условие: или вы называете фамилии жалобщиков, или разговор окончен. После чего дал отбой. И, пожалуй, это был наиболее красноречивый «комментарий» с его стороны.

Тем не менее, мы предоставляем право директору Института зоологии Эльману Юсифову отреагировать на данную публикацию. Мы готовы выслушать его мнение и предоставить ему площадку для ответа на озвученные со стороны сотрудников института обвинения в его адрес.

Яна Мадатова

Minval.az