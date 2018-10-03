Министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедовпровел расширенное зональное совещание с участием судей и председателей Ширванского апелляционного суда и находящихся под его юрисдикцией судов первой инстанции региона.

Как сообщили Report в министерстве, на совещании также присутствовали ответственные сотрудники министерства юстиции и Судебно-правового совета.

Было отмечено, что в рамках совершенствования судебной деятельности постоянно в центре внимания находятся вопросы, связанные с обеспечением справедливости судебных решений, повышением прозрачности и недопустимости коррупции.

За истекший период решением Судебно-правового совета в отношении судей, допустивших серьезные правонарушения, коррупционные правонарушения и другие вызвавшие обоснованное недовольство граждан нарушения, были приняты строгие дисциплинарные меры.

Только в прошлом году в результате оценивания были прекращены полномочия 21 судьи, в том числе 7 председателей судов. Кроме того, 6 председателей судов и 8 судей апелляционного суда были понижены в должности.

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