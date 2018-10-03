Ветеран азербайджанского футбола Казбек Туаев высказался изданию «Азериспорт» касательно завтрашнего матча Лиги Европы между агдамским «Карабахом» и лондонским «Арсеналом».

«Выходи, бейся, играй и добивайся своего, как это сделал вчера ЦСКА, обыграв «Реал». Хотя «Арсенал» вряд ли такой фраер, чтобы недооценивать своего соперника как мадридский клуб. Игра будет архисложная. Но если «Карабах» выйдет не боясь своего соперника, то можем на своем поле показать место «Арсеналу».

Я смотрел последние матчи лондонцев. Особое внимание ко второму тайму, они любят добивать соперника именно во второй половине. Концентрацию терять нельзя все 90 минут. Надеюсь, что наш чемпион покажет достойную игру и не проиграет.

Отрадно, что Генрих Мхитарян не приедет. Нечего этому армянину здесь делать», — заявил Туаев.

Minval.az