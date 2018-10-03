Заведующий отделом архитектуры и строительства Исполнительной власти города Гянджа, главный архитектор Рустамли Али Хасай оглу освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим глава ИВ города Ниязи Байрамов подписал приказ. Главный консультант того же отдела Биннатов Натик Шамеддин оглу снят с занимаемой должности.

Кроме того, заведующая сектором по приему граждан и работе с обращениями Исполнительной власти Ниязова Людмила Зейнал гызы и завсектором производственных и служебных сфер Мамедов Азер Вилаят оглу также сняты с работы. Главный консультант отдела городского хозяйства Меликов Юсиф Тофиг оглу, консультант юридического отдела Гусейнов Анар Исмаил оглу, ведущий консультант бухгалтерского отдела Исмайлова Сабина Ислам гызы освобождены от занимаемых должностей.

Главный консультант отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Нагиева Шовкет Миршахин гызы освобождена от должности и назначена ведущим консультантом бухгалтерского отдела.

Напомним, что 28 августа распоряжением президента Ильхама Алиева Эльмар Велиев был освобожден от должности главы ИВ г.Гянджи. Другим распоряжением главы государства Ниязи Байрамов был назначен главой ИВ.

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