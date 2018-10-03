Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в содействии побегу заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова в качестве свидетеля показания дал сотрудник Пенитенциарной службы Гумбет Зульфугаров.

Ему были заданы вопросы об использовании Этибаром Мамедовым по прозвищу «Годжа» в тюрьме мобильного телефона.

Судья отметил, что, находясь в тюрьме, Э.Мамедов периодически звонил различным лицам с трех номеров. Больше всех он говорил с Федаей Лачын.

Стало известно, что «Годжа» в различное время суток часами говорил с Ф.Лачын. Часто они говорили ночью.

Судья добавил, что во время разговоров Э.Мамедов также подготовил план побега.

Г.Зульфугаров подчеркнул, что не знал об этом. Судья напомнил свидетелю, что он должен был выявить это.

Затем судья задал вопрос Ф.Лачын, спросив, о чем она говорила с «Годжой» по ночам.

Ф.Лачын сказала, что он читал ей газели.

Очередное заседание суда назначено на 8 октября.

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