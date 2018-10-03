4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков. Будет преобладать западный ветер, скорость которого днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, с утра 5-го до полудня 6-го октября погодные условия на Абшеронском полуострове будут меняться, на фоне повышения атмосферного давления будет преобладать сильный северный ветер, столбики термометров могут опуститься на 5-8 градусов, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az