Азербайджан и Европейский Союз подписали в Баку соглашение «О финансирование программы действий по Азербайджану».

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сообщает министерство экономики Азербайджана.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас.

Соглашение предусматривает усиление конкурентоспособности плодоовощного сектора в Лянкаранском экономическом районе, а также поддержку улучшению бизнес и инвестиционного климата.

Как ранее сообщалось, Европейский Союз выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана. «С целью сокращения разрыва между Баку и остальными регионами страны ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана. Одним из регионов который получит поддержку, является Ленкорань (юг страны)», — подчеркнули ранее в представительстве.

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