Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,16 или 1,35% и составила $87,10.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,16 или 1,35% и составила $87,10.
Дата: 2018/10/03 10:27
Раздел: Азербайджан, Экономика
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