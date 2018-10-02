Два сотрудника Государственного таможенного комитета Азербайджана освобождены от занимаемой должности за контрабанду.

Об этом во вторник говорится в сообщении госкомитета.

Согласно сообщению, прибывший авиарейсом Дубай-Баку гражданин Азербайджана Назим Мухтаров после прохождения таможенной границы был задержан и был проведен досмотр принадлежащей ему ручной клади. В ходе досмотра в его багаже были обнаружены 79 незадекларированных мобильных телефонов İphone, два мобильных телефона Samsung, три наушника для İphone, пять адаптеров, 19 пустых коробок и две карты памяти емкостью 240 GB марки Kinqston.

В ходе расследования указанного факта было установлено, что Мухтаров, вступив в сговор с неизвестным человек, заключил сделку с инспектором Главного таможенного управления на воздушном транспорте Аризом Бехдуд оглу Гусейнли о том, что через таможенный контроль контрабандным путем будут пронесены эти мобильные устройства. Таким образом, они осуществили контрабанду мобильных телефонов и аксессуаров общей стоимостью 197120 манатов.

Также было установлено, что инспектор Главного таможенного управления на воздушном транспорте Ариз Гусейнли вместе с другим сотрудником управления, начальником поста Рахманом Гасым оглу Алиевым за 500 долларов создали условия, чтобы пронести контрабандным путем через таможенный контроль парфюмерные и косметические принадлежности в крупном размере, а также мобильные телефоны.

Согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета Ариз Гусейнли и Рахман Алиев немедленно были освобождены от занимаемой должности. В отношении сотрудников таможни, злоупотребивших должностными полномочиями, были собраны соответствующие материалы. Началось служебное расследование для направления этих материалов в Генеральную прокуратуру.

Minval.az