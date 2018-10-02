Азербайджанец был доставлен в больницу в Киеве с ножевым ранением в область шеи, сообщает Report во вторник.

Раненый, которым оказался гражданин Азербайджана Рашад Абдуллаев, 1982 года рождения, помещен в реанимационное отделение больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

Сообщается, что ранение азербайджанцу нанес его соотечественник Ширзад Гусейнов, 1980 года рождения.

Кровавый инцидент произошел у Бессарабского рынка украинской столицы.

Полиция Шевченковского района города Киев задержала Гусейнова.

Minval.az