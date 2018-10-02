Мосгорсуд 15 октября проверит законность ареста племянника Тельмана Исмаилова, бывшего директора ресторана «Прага» Заура Марданова, в рамках уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо 14 лет назад, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда первой инстанции Юнона Царева.

В сентябре Басманный суд санкционировал арест Марданова сроком до 17 ноября. Под стражу также был заключен еще один фигурант дела — бывший водитель бизнесмена Тельмана Исмаилова — Владимир Гусаков.

Следствие считает, что в 2004 году Марданов вместе с пятью подельниками похитил и привез певца в загородный дом Исмаилова в Подмосковье для проведения переговоров о работе. Руссо при этом был нанесен легкий вред здоровью, следует из материалов дела.

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