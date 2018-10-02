Сегодня в Париже учрежден Координационный совет азербайджанцев Франции.
Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.
На мероприятии обсудили деятельность диаспоры, коснулись актуальных вопросов и предстоящих задач.
Была подчеркнута необходимость более тесной интеграции наших проживающих во Франции соотечественников и c этой целью приняли решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев Франции.
В течение 6-ти месяцев Совет возглавит председатель Азербайджано-французской ассоциации культуры (ACAF) Тогрул Зейналов.
К исполнению своих полномочий он приступит с декабря этого года. ACAF действует во французском городе Нант с 1 января 2015 года.
По словам председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, с учетом большого количества проживающих в городе Нант азербайджанских семей, 2019 год будет объявлен «Годом Нант».
Отметим, что Координационный совет азербайджанцев Франции является коллегиальным органом, объединяющем действующие в этой стране азербайджанские диаспорные организации и членов диаспоры на основе принципа добровольности и равенства.