Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником страны.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем германского единства.

Мы придаем большое значение азербайджано-германским отношениям. В этом контексте постоянное расширение наших связей в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.

Убежден, что сотрудничество между нашими странами, а также взаимодействие в многосторонней плоскости и впредь будут успешно продолжаться.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного мира и благосостояния».

Minval.az