Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником страны.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем германского единства.
Мы придаем большое значение азербайджано-германским отношениям. В этом контексте постоянное расширение наших связей в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.
Убежден, что сотрудничество между нашими странами, а также взаимодействие в многосторонней плоскости и впредь будут успешно продолжаться.
В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного мира и благосостояния».