Согласно Протоколу заседания Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, делегация Сухопутных войск Турецкой Республики находится с визитом в Баку.

Как сообщили в министерстве обороны, 2 октября турецкая делегация посетила Военную академию Вооруженных сил Азербайджанской Республики. На встрече азербайджанская сторона представила брифинг о Центре иностранных языков и партнерства Военной Академии, а турецкая сторона представила брифинг о Школе языков Сухопутных войск Турецкой Республики.

В ходе встречи стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военного образования.

Визит продлится до 5 октября.

Minval.az