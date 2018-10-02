В Азербайджане разрабатывается новый законопроект «О регулировании статуса социальных сетей».

Как пишет «Репорт», «в настоящее время в проекте, состоящем в первоначальном варианте из 1 раздела и 9 статей, отражено правовое регулирование в связи с использованием соцсетей, распространением информации и др. Вопросами».

В ближайшее время в комитетах Милли Меджлиса ожидается обсуждение проекта закона, отмечает агентство.

В случае завершения работы над проектом, возможно вынесение документа на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса, или в ходе очередной сессии.

Minval.az