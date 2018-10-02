3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 16-19, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана 3 октября в основном пройдет без осадков. Однако днем местами на Большом и Малом Кавказе вероятны дожди. Будет преобладать западный ветер, днем временами с усилением на отдельных местах.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az