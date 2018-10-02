В Президиуме Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики в новом составе.

Об этом в АЗЕРТАДЖ сообщили из пресс-службы Фонда «Знание».

В заседании, проведенном под председательством президента НАНА, академика Акифа Ализаде принимали участие члены Попечительского совета Фонда «Знание» — помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, министр культуры Абульфас Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, исполнительный директор Фонда «Знание» при Президенте Октай Самедов, а также заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

Исполнительный директор Фонда О.Самедов подробно рассказал о проектах, реализованных Фондом «Знание», созданным Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 мая 2014 года, в области повышения научно-технических, общественно-политических, социально-экономических, экологических и гуманитарных знаний населения страны, пропаганды национально-духовных, религиозных ценностей на почве идеологии азербайджанства, формирования экологического мышления, доведения до общественности сути осуществляемых в стране процессов социально-экономического, культурного созидания, лекциях по просветительским программам, научно-практических конференциях и семинарах, обсуждениях и презентациях, выставках и конкурсах, учебных курсах и кружках, организованных в функционирующих в регионах домах «Знание» для местной молодежи.

Член Попечительского совета, помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, позитивно оценив четырехлетнюю деятельность Фонда «Знание», выразил уверенность в том, что члены Совета, назначенные Распоряжением главы государства, оправдают оказанное им высокое доверие.

Помощник Президента дал Фонду «Знание» рекомендации, связанные с систематизацией мыслей и идей, которые государство стремится довести до широкой общественности, обеспечением разнообразия форм и содержания национальной пропаганды, приглашением членов Совета на мероприятия, проводимые Фондом «Знание» в столице и регионах, более активной популяризацией среди молодого поколения истории и культуры, национально-духовных ценностей нашего народа, более широким использованием возможностей средств массовой информации в просвещении населения, созданием нового просветительского веб-сайта с целью точного и правильного доведения азербайджанских реалий до широкой аудитории пользователей социальных сетей.

Выступившие поделились мнениями и суждениями о будущей деятельности Фонда «Знание», озвучили предложения и рекомендации.

Министр культуры Абульфас Гараев сообщил о тесном сотрудничестве Фонда «Знание» с министерством, соответствующими учреждениями и организациями, в частности, домами культуры, действующими в регионах, городскими и районными библиотеками, отметил необходимость расширения существующих связей, подчеркнул важность культурного просвещения молодых предпринимателей посредством Фонда, более близкого знакомства с выставками и музеями, повышения интереса к искусству театра и кино, привлечения их к работе по пополнению библиотек.

Подчеркнув, что Фонд «Знание» имеет большие возможности для воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и государству, министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что Фонд «Знание» станет помощником в регулярном проведении просветительских мероприятий в домах молодежи и Олимпийских комплексах, действующих в регионах, реализации совместных проектов в министерстве и подчиненных ему структурах.

Напомнив о проектах, осуществленных Фондом «Знание» с возглавляемой ею структурой, в том числе проекте «Всей семьей – в библиотеку», с большим интересом встреченном в обществе, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила важность выделения особого места в просветительской деятельности Фонда мероприятиям, связанным с пропагандой идеологии азербайджанства, национально-духовных и нравственных ценностей, присущих нашему народу, повышению научных знаний молодежи, правильным доведением информации в просветительском процессе.

Доведя до внимания, что возглавляемая им структура тесно сотрудничает с Фондом «Знание», председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы порекомендовал обратить особое внимание в организации просветительской работы на правильный выбор слушательской аудитории, координации посредством Фонда «Знание» учреждений и организаций, действующих в этом направлении, создание документальных и художественных фильмов, служащих религиозному просвещению населения. Председатель комитета отметил, что в будущем также будет придаваться особое значение сотрудничеству с Фондом «Знание» в перечисленных сферах.

Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов отметил значение мероприятий, проводимых Фондом «Знание» в учебных заведениях, в частности, средних школах страны, порекомендовал обратить внимание на экологическое воспитание подростков и молодежи, совместную реализацию проектов различного содержания, изучение потребности в просветительских темах на местах посредством социологических опросов и сказал, что представляемое им министерство заинтересовано в дальнейшем укреплении сотрудничества с Фондом «Знание» для обучения и воспитания подростков и молодежи.

Подведя итог заседанию, председатель Попечительского совета, президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал о вопросах обеспечения активного участия Фонда «Знание» в интеграции науки и образования, привлечения ученых к живому общению с молодежью, оказания поддержки в проведении научных туров и экспедиций, довел до внимания важность более эффективного использования научного кадрового потенциала НАНА в просветительских проектах.

Академик пожелал успехов членам Совета в дальнейшей деятельности и выразил уверенность в том, что при попечительстве Совета в новом составе Фонд и впредь будет активно участвовать в формировании образованного человеческого капитала в стране.

Minval.az