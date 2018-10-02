Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли Газахского района, Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Кенгерли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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