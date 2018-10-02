Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,16 или 1,37% и составила $85,94.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,16 или 1,37% и составила $85,94.
Дата: 2018/10/02 9:53
Раздел: Азербайджан, Экономика
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