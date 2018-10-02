В Азербайджане чаще всего подделывают купюры достоинством в пять манатов.

Как передает Тренд, это следует из данных, опубликованных на портале электронных услуг Центрального банка Азербайджана.

На эти купюры приходится 32 процента от всех подделываемых в Азербайджане банкнот. На втором и третьем местах по популярности среди фальшивомонетчиков находятся купюры достоинством один манат (29 процентов) и 20 манатов (15 процентов).

Затем следуют купюры номиналом в 100 манатов (10 процентов), 10 манатов (семь процентов) и 50 манатов (шесть процентов). Случаев с подделкой недавно выпущенных банкнот в 200 манатов пока зафиксировано не было.

Напомним, что накануне Центральный банк Азербайджана презентовал Централизованный портал электронных услуг. Одной из задач портала является мониторинг поддельных денежных купюр и автоматизация бизнес-процессов по экспертизе денежных купюр. Вбив в систему серийный номер купюр, граждане смогут проверить их на подлинность.

Minval.az