Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев поручил взять под контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в результате столкновения автобуса с поездом в поселке Бина в Баку.

Об этом в понедельник сказала Trend специалист пресс-службы минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, группа врачей для оказания необходимой помощи раненым была командирована в городскую клиническую больницу номер три. Согласно указанию министра в эту группу входят главный врач Республиканской нейрохирургической больницы Кабус Дадашев, два детских травматолога, два невролога Научно-исследовательского института травматологии.

Ахмедова добавила, что в настоящее время состояние раненых оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное для их спасения.

Minval.az