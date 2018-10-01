Официальный визит в Италию Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой широко освещен в многочисленных средствах массовой информации этой страны.

Такие итальянские средства массовой информации, как «Il Messaggero», «Askanews», «9colonne», «Agenzia Nova», «Radioradicale», «Notizie Yahoo», «Comunicazione Inform», «Agvivelino», «Prealpina», «Rete Sole» и «Rete7» уделили внимание встречам Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем Сената Марией Элизабеттой Альберти Казеллати в рамках ее визита.

В своих публикациях авторы ссылаются на высказывания Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и председателя Сената Марии Элизабетты Альберти Казеллати в ходе их выступлений на состоявшейся во дворце Джустиниани конференции под названием «100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и отношения стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой», рассказывается об истории Азербайджанской Демократической Республики, пути, пройденном Азербайджаном за годы независимости, достигнутых успехах и азербайджано-итальянском стратегическом партнерстве, а также о роли Фонда Гейдара Алиева в развитии гуманитарных связей между двумя странами.

Кроме того, итальянские СМИ представили информацию об официальном приеме, устроенном в Национальной галерее современного искусства Рима по случаю образования Азербайджанской Демократической Республики. В этих материалах уделено место высказываниям Первого-вице-президента Мехрибан Алиевой и выступившего от имени правительства Италии министра экономики и финансов Джованни Триа. Также отмечено, что на мероприятии была организована выставка и продемонстрирован документальный фильм об Азербайджанской Демократической Республике.

Minval.az