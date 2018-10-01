На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проект изменений в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает Report, в ст. 212 внесен 5-й пункт (Несоблюдение ограничений на потребление табачных изделий).

Во внесенном пункте отмечается, что за создание условий для курения табачных изделий в местах, запрещенных законом «Об ограничении потребления табачных изделий» или за предложение курения, должностных лиц ждет штраф в размере 500 манатов, юридических лиц — 1200 манатов.

Кроме того, за загрязнение окружающей среды отходами табачной продукции предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

За привлечение несовершеннолетних к приобретению и употреблению табачных изделий, за принуждение к использованию табака предусмотрен штраф в размере 100 манатов.

Проект был вынесен на обсуждение и принят.

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Minval.az