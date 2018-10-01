«Большинство изданной в Азербайджане религиозной литературы, главным образом, переводы. Поэтому наша цель – увеличить число книг местных авторов».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов.

Он отметил сокращение числа книг религиозного содержания, ввезенных из-за рубежа, подчеркнув необходимость увеличения изданий местных авторов: «Проделана большая работа в этом направлении. Если в прошлом году изданная в стране религиозная литература составляла лишь 14%, то в этом году эта цифра возросла до 23%. Но и этот показатель нас не устраивает».

По словам Г.Исмаилова, за счет Госкомитета в стране было издано свыше 100 наименований религиозной литературы:

«Магазины, торгующие религиозной литературой и принадлежностями, находятся под контролем. Этот процесс будет продолжен. Ныне в стране действуют 42 религиозных магазина, имеющих на то официальное разрешение. Процедура выдачи разрешений религиозным магазинам будет продолжена».

Minval.az