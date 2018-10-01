В Азербайджанской Армии проводится мероприятие «Дни НАТО».

Делегация во главе с начальником Управления по Военному Партнерству НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном посетит Военную Академию Вооруженных Сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана.

В рамках мероприятия, офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы «Структура и обязанности НАТО», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Концепция оперативных возможностей НАТО», «НАТО и кибербезопасность».

«Дни НАТО» в Азербайджанской Армии продолжатся до 5 октября.

Minval.az