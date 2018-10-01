Подготовка квалифицированных кадров для преподавания русского языка в Азербайджане является востребованным направлением развития российско-азербайджанских отношений, заявил посол России в Баку Михаил Бочарников.

«В Баку требуются как преподаватели русского языка, так и русскоязычные «предметники», — подчеркнул дипломат на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

В ходе встречи И.Орлов и М.Бочарников обсудили варианты расширения торгового сотрудничества, вопросы обучения студентов по обмену, а также возможность подготовки кадров для преподавания русского языка в Азербайджане. Как отметил дипломат, это очень востребованное направление. «Перед началом каждого учебного года наблюдаются подобные всплески. Родители хотят, чтобы их дети начали изучать русский язык. Но необходимых специалистов не хватает», – сказал М.Бочарников.

Он отметил наличие различных вариантов работы в этом направлении. «Можно готовить специалистов в России или обучать по спецпрограммам азербайджанских преподавателей», — подчеркнул дипломат.

Minval.az