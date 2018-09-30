В очередном туре Всемирной Шахматной Олимпиады, проходящей в Батуми, сборная Азербайджана встречалась с командой Чехии.
Наши шахматисты одержали победу со счетом 3:1.
В очередном туре Всемирной Шахматной Олимпиады, проходящей в Батуми, сборная Азербайджана встречалась с командой Чехии.
Наши шахматисты одержали победу со счетом 3:1.
Дата: 2018/09/30 20:20
Раздел: Азербайджан, Спорт
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