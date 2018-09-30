В Сумгайыте в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком два человека погибли 15 пострадали.
Как сообщает eport, инцидент произошел на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.
Везущий туристов из Баку в Губинский район микроавтобус, столкнулся с грузовым автомобилем марки Shacman.
В результате ДТП погибли два человека, 15 пострадали. Пострадавших в ДТП разместили в больнице.
Предварительный список погибших и раненых:
Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения
Рзаева Раиса Дмитри гызы, 1955
Рзаева Илона Рауф гызы, 1980
Тарфанов Игорь Александрович, 1962
Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы,
Запаловная Евгения Михаил гызы, 1940
Рзаева Рена Дмитри гызы, 1951
Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967
Гашимова Сабина Карим гызы, 1968
Родина Джакка Анатолий, 1966
Кураника Виктория Олег гызы, 1988
Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947
Буглова Варвара Джилижоу, 1945