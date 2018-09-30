В Сумгайыте в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком два человека погибли 15 пострадали.

Как сообщает eport, инцидент произошел на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.

Везущий туристов из Баку в Губинский район микроавтобус, столкнулся с грузовым автомобилем марки Shacman.

В результате ДТП погибли два человека, 15 пострадали. Пострадавших в ДТП разместили в больнице.

Предварительный список погибших и раненых:

Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения

Рзаева Раиса Дмитри гызы, 1955

Рзаева Илона Рауф гызы, 1980

Тарфанов Игорь Александрович, 1962

Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы,

Запаловная Евгения Михаил гызы, 1940

Рзаева Рена Дмитри гызы, 1951

Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967

Гашимова Сабина Карим гызы, 1968

Родина Джакка Анатолий, 1966

Кураника Виктория Олег гызы, 1988

Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947

Буглова Варвара Джилижоу, 1945

Minval.az