В Азербайджане в очередной раз выросли цены на сигареты и табачные изделия.

Начиная с субботы, 29 сентября, в розничных торговых объектах и специализированных киосках сигареты продаются по повышенным ценам, сообщает Sputnik Азербайджан.

В частности, стало известно, что пачка сигарет «LD» подорожала на 30 гяпиков, сигареты марки «Sobranie» стали дороже на 50 копеек (с 2,8 маната до 3,3 маната), пачка сигарет «Kent» продается выше предыдущей цены на 30-40 копеек, в зависимости от магазина.

Продавцы объясняют это подорожание тем, что оптовые торговые сети подняли свою отпускную цену на на табачные изделия.

Minval.az