Согласно поручению Исполнительной власти города Баку жильцам домов, расположенных на центральных проспектах, а также в различных поселках сделано предупреждение о запрете вывешивать белье на балконах.
Как сообщает пресс-служба МВД, сегодня сотрудники Исполнительной власти Сабунчинского района, Сабунчинского РУП и 13-го Отдела полиции и ЖЭУ провели рейд в поселке Бакиханова.
Были срезаны бельевые веревки на балконах, а также железные конструкции для их крепления. С жильцами был проведен профилактический разговор о том, что вывешивание белья портит эстетический вид города.
Отмечается, что подобные рейды буду продолжены и впредь.