Согласно поручению Исполнительной власти города Баку жильцам домов, расположенных на центральных проспектах, а также в различных поселках сделано предупреждение о запрете вывешивать белье на балконах.

Как сообщает пресс-служба МВД, сегодня сотрудники Исполнительной власти Сабунчинского района, Сабунчинского РУП и 13-го Отдела полиции и ЖЭУ провели рейд в поселке Бакиханова.

Были срезаны бельевые веревки на балконах, а также железные конструкции для их крепления. С жильцами был проведен профилактический разговор о том, что вывешивание белья портит эстетический вид города.

Отмечается, что подобные рейды буду продолжены и впредь.

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