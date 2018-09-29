В субботу Карабахский комитет, созданный главами ряда политических партий и общественных объединений, провел на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе в Баку митинг под лозунгом «Свободу Карабаху!», санкционированный Исполнительной властью города Баку.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Главного управления полиции г. Баку, распространенном в субботу.

Согласно информации, в митинге, проходившем с 15:00 до 17:00, участвовали до 2000 членов Организации освобождения Карабаха, Азербайджанской народной партии, Партии классического Народного фронта, «Умид», Национально-демократической партии, Азербайджанской либерально-демократической партии, Партии граждан и развития, партии «Будущий Азербайджан», Партии гражданской солидарности, «Мусават» и Партии Народного фронта Азербайджана, члены неправительственных и молодежных организаций. На митинге случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка зарегистрировано не было, говорится в сообщении.

Minval.az