Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил Вооруженным силам качественно усилить боевое дежурство на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

29 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел расширенное служебное совещание с командным составом азербайджанской армии. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, а также другие должностные лица.

Министр довел до личного состава задачи, возложенные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым на азербайджанскую армию. «Проанализировав последнюю ситуацию, сложившуюся на линии противостояния войск, министр поручил соответствующие указания в связи уделять основное внимание на более качественную организацию боевого дежурства, широкое применение специальных технических средств с целью максимального обеспечения безопасности личного состава.

З.Гасанов также дал поручения по завершению подготовительных работ к зимнему периоду, а также боевому и материально-техническому обеспечению личного состава с учетом особенностей горной местности.

Minval.az