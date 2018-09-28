В связи с новшествами в ближайшее время по программе «Azal Miles» произошли изменения в расчетах миль «Bank Silk Way». Новый порядок расчета вступит в силу с 1 октября 2018 года.

Учитывая это, мы предлагаем Вам новый порядок расчета для карт «SW Miles»:

* Visa Classic Miles/MC Standard Miles: 8 AZN/1 miles (за границей), 12 AZN / 1 миль (внутри страны);

* Visa Gold Miles/MC Gold Miles: 7 AZN/1 miles (за границей), 11 AZN/ 1 миль (внутри страны);

* Visa Platinum Miles/MC Platinum Miles: 6 AZN/1 miles (за границей), 10 AZN/ 1 миль (внутри страны);

* MC Black Edition Miles: 5 AZN/1 миль (за границей), 9 AZN/1 miles (внутри страны).

Представляем вашему вниманию новшества в программе «Azal Miles»:

* Будет создан семейный аккаунт (Family Account). Члены семьи смогут объединить свои бонусы и использовать их вместе на всю семью.

Хотели бы напомнить, что «Miles» карта банка «Bank Silk Way» — совместная платежная карта, которая объединяет в себе преимущества банковской карты и привилегии участника программы «Azal Miles». Оплачивая с помощью «Miles» карт ежедневные покупки и услуги, держатель набирает баллы на свой счет. Баллы начисляются при расчетах в любой валюте мира (в манатном эквиваленте). Мили начисляются так же, за полеты на рейсах авиакомпании «AZAL». Полученные мили владелец карты Miles может обменять на бесплатный полет на рейсах авиакомпании AZAL, повышение класса обслуживания на борту самолета или услуги партнеров программы «AZAL Miles».

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка, зайдите на сайт www.banksilkway.az, позвоните в центр обслуживания клиентов на номер (012) 931 или зайдите на официальную страницу банка в “Facebook” www.fb.com/swbankmiles.

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Minval.az