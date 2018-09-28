Согласно соответствующему поручению Президента Азербайджанской Республики с целью поощрения и расширения экспорта производимой в Азербайджане продукции, популяризации в зарубежных странах бренда «Made in Azerbaijan», а также организации и координации работы по продаже местной продукции в этих странах, продолжается процесс открытия торговых домов в зарубежных странах.

28 сентября в рамках проводимой в городе Лучжоу «Китайской Лучжоуйской выставки продукции Юг-Восток» в Китае состоялось открытие первого «Торгового дома Азербайджана».

На мероприятии, в котором приняли участие представители торговых и бизнес-структур Китая, бизнесмены, представители зарубежных стран, вице-президент Торговой палаты по экспорту и импорту продовольственной продукции Китая Су Сиаоху отметил, что исторически сформированные между нашими странами отношения в настоящее время успешно развиваются по различным направлениям. Открытие в Китае «Торгового дома Азербайджана» наряду с тем, что станет новым этапом в торгово-экономическом сотрудничестве, также сыграет важную роль с точки зрения пропаганды азербайджанской продукции среди китайских покупателей.

Посол нашей страны в Китайской Народной Республике Акрам Зейналлы отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с Китаем и заинтересован в углублении двусторонних связей по всем областям. Доводя до внимания, что нынешние азербайджано-китайские связи характеризуются как многосторонние отношения серьезного партнерства, отличающиеся высокой динамикой развития и основывающиеся на дружбе и взаимодоверии, дипломат отметил, что достигнутые между главами государств Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпинем соглашения, связанные с существующим политическим диалогом и двусторонними связями, играют роль крепкой основы для углубления связей во всех сферах, в частности, в области экономики.

Посол А.Зейналлы довел до внимания, что инициатива «Один пояс – один путь» открывает широкие возможности в развитии азербайджано-китайских связей, отметил, что в данном контексте связи Азербайджана развиваются и с провинциями Китая. Открытие в свободной торговой зоне города Лучжоу Сичуаньской провинции «Торгового дома Азербайджана» является наглядным свидетельством этого. Этот торговый дома наряду с тем, что будет представлять азербайджанскую продукцию, также создаст возможность для широкого распространения в Лучжоу информации об экономическом потенциале, туристических и транспортно-логистических возможностях нашей страны.

Затем участники церемонии ознакомились с «Торговым домом Азербайджана».

Отметим, что общая площадь «Торгового дома Азербайджана», открытого в расположенном над рекой Янчжи портовом городе Лучжоу, составляет 600 квадратных метров. В «Торговом доме Азербайджана», открывшемся при поддержке Министерства экономики, посольства Азербайджана и торгового представительства в Китае, а также городской власти Лучжоу и компании «Eastern Allfriends», демонстрируется производимая в нашей стране экспортная конкурентоспособная, в том числе продовольственная и непродовольственная продукция различного ассортимента, фрукты, овощи и изготовленные из них продукты (фруктовые соки, компоты, консервы, варенья, соленья, растительные масла), чай, минеральные воды, спиртные напитки и др. В торговом доме, дизайн которого выполнен на основе элементов крупных архитектурных образцов Азербайджана, будут организованы выставка нашей продукции, оптовая и розничная продажа, а также их дегустация. Кроме того, торговый дом окажет поддержку в еще большей пропаганде азербайджанской продукции на китайском рынке, в деле поощрения и расширения экспорта, а также наладит вопросы координации в этой сфере.

Посетители торгового дома посредством соответствующих стендов и фотоснимков получат подробную информацию об инвестиционных возможностях, бизнес-среде, транспортно-логистических возможностях, туристическом и сельскохозяйственном потенциале Азербайджана. Экспонаты, демонстрируемые в торговом доме, где также пропагандируется культурное наследие, созданное азербайджанским народом на протяжении столетий, а также образцы ковров, национальная одежда, различные издания, национальные сувениры, создают представление о богатой культуре нашего народа.

Участники мероприятия посмотрели фильм, посвященный успехам, достигнутым Азербайджаном в годы независимости.

Параллельно с открытием торгового дома, на западной части Китая в сети «EAF», охватывающей 34 маркета, приступили к продаже вин и гранатового сока, производимого под брендом «Made in Azerbaijan».

На «Китайской Лучжоуйской выставке продукции Юг-Запад», которая проходит уже в 6-й раз, представлены в качестве почетного гостя 16 стран, в том числе Азербайджан.

Выступивший на церемонии открытия выставки посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы рассказал о развитии отношений между двумя странами, экономическом и культурном сотрудничестве Азербайджана с провинциями Китая.

В функционирующем на выставке национальном павильоне были продемонстрированы вины различного вида с брендом «Made in Azerbaijan».

Следует отметить, что расположенный в провинции Сичжуань, между провинциями Юннан и Гучжоу и самым крупным муниципалитетом Китая – городом Чуньчинь город Лучжоу, население которого насчитывает 5,5 миллиона человек, является важным транспортно-логистическим узлом.

Minval.az