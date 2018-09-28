Подписание авиационного соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном усилит поток европейских туристов в Азербайджан.

Об этом сообщил Report глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, проект соглашения представлен азербайджанской стороне: «В настоящее время Азербайджан проводит расчеты и оценки в связи с соглашением, и мы ожидаем результаты».

К.Янкаускас отметил, что в настоящее время авиабилеты в Азербайджан дорогие: «Подписание этого соглашения приведет к удешевлению полетов. Это будет способствовать посещению Азербайджана миллионами европейцев в целях бизнеса и отдыха, а также поможет расширению наших связей».

Minval.az