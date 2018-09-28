Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о продолжении проекта «Интенсивное преподавание русского языка».

Как сообщает Report, в 50-ти школах Азербайджана — бакинских школах № 3, 12, 13, 36, 42, 45, 51, 63, 70, 95, 106, 129, 178, 193, 212, 238, 244, 245, 246, 250, 257, 263, 265, 272, 274, 275, 276, 278, 283, 284, 286, 292, 295, школе-лицее №20, комплексе школы-лицея №43, школе №5 города Гянджа, Техническо-гуманитарном лицее Мингячевира, школе №11 города Сумгайыт, школе №3 города Ширван, школе №2 города Хырдалан Абшеронского района, школе №2 в поселке Масазыр, школе №5 города Шеки, школе №6 города Шамахы, полных средних школах в селе Талыстан Исмаиллинского района, в селе Али Байрамлы Закатальского района, в селе Агбулаг Товузского района, в селе Алимамедоба Губинского района, в селе Ладжат Гусарского района, Хавзава Лянкяранского района, Мамедабад Саатлинского района будет продолжен проект министерства образования по интенсивному преподаванию русского языка в I-IX классах.

Контроль за исполнением приказа поручен замминистра образования Махаббат Велиевой.

Minval.az