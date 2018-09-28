Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Как сообщили в пресс-службе МИД, встреча состоялась 27 сентября в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Министры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе экономическое и торговое сотрудничество, обменялись мнениями по региональным энергетическим и транспортным проектам. За особый вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией Эльмар Мамедъяров был награжден венгерским орденом «Командорский крест за заслуги».

Вручив награду своему азербайджанскому коллеге, министр иностранных дел Венгрии поблагодарил Эльмара Мамедъярова за содействие развитию двусторонних отношений, в частности, в области экономики и энергетики, выразив уверенность в том, что двусторонние связи получат еще большее развитие.

Minval.az